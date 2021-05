“Sin justicia no hay fútbol”: Hinchas colombianos amenazaron con impedir partido entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay

Para las 22:00 horas de este miércoles está programado el duelo entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, compromiso que podría verse amenazado respecto a su desarrollo.

Esto porque hinchas de la ciudad de Pereira, lugar donde se jugará este partido, emitieron un comunicado donde aseguraron que no dejarán iniciar este compromiso debido a la crisis social que se vive en Colombia.

“Condenamos enérgicamente la realización del partido entre el Club Atlético Nacional de Medellín y Club Nacional de Fútbol de Uruguay en la ciudad de Pereira mientras en nuestras calles siguen asesinado a jóvenes que luchan por un futuro mejor para todas y todos los colombianos“, señalaron

“Nuestra ciudad no será el escenario de un partido de fútbol mientras la sangre de nuestros compatriotas sigue siendo derramada por el gobierno colombiano a manos de la policía, el ejército y los paramilitares. Avisamos, el partido no se juega porque sin justicia no hay fútbol“, aseguraron.

Ante esta situación, ya se rumora que el partido sería suspendido por la Conmebol y reprogramado para ser jugado en Paraguay.

Recordemos además que durante esta jornada, los colombianos llamaron a una jornada de paro nacional, donde miles de ciudadanos han salido a las calles para seguir con las protestas.