Joaquín Larrivey y la idea de juego de Dudamel: “Se entiende. Lo que pasa que a veces es difícil llevarlo a cabo”

A pesar de comenzar la temporada como alternativa, Joaquín Larrivey comienza a mostrar sus cualidades que lo encumbraron como uno de los goleadores en el anterior torneo.

En conversación con La Tercera, el delantero aseguró que como equipo les falta mejorar para llegar a su máximo rendimiento. “Tenemos que mejorar. Todavía no llegamos al nivel que creemos que podemos dar y hay que seguir trabajando para estar lo más cerca posible de ese techo. Por ahora, estamos muy lejos de ese techo”, señaló.

Además, se refirió al mensaje que intenta transmitir Rafael Dudamel. “Sí, se entiende. Lo que pasa que a veces es difícil llevarlo a cabo. Los rivales también juegan o dentro de un mismo partido hay jugadores, en los que me incluyo, que no estamos siendo lo regulares que somos”, sostuvo.

“Hay que ir mejorando partido a partido. Tengo la esperanza que aún no hemos llegado a nuestro techo y mejorando todo lo que tenemos que mejorar pienso que estaremos un poco más arriba peleando el torneo“, reiteró el delantero.

Asimismo, Larrivey comentó la salida de Walter Montillo, puntualizando que esta influyó en su rendimiento. “Me influyó porque para mí es un amigo. Lo que más quería era poder compartir un año más con él. Aparte, sentía que futbolísticamente tenía mucho que entregar al equipo, nos estábamos entendiendo bien. Influyó en mí su momento, pero no tiene que ver exclusivamente”, indicó.

También agregó que con la “Ardilla” formaron una de las mejores duplas en su carrera. “Si no es la mejor, pega en el palo. Desde lo futbolístico se me hace difícil ser realmente objetivo porque Walter es un amigo. Disfruté mucho el año”, aseveró.

Finalmente, Joaquín Larrivey evitó comparar a Marcelo Cañete con Montillo. “Marcelo tiene que hacer su propias características. Marcelo tiene otras a las de Walter. Si bien juegan en posiciones similares, o en la misma posición, son jugadores distintos. Querer tapar un jugador con otro que no son iguales, no pasan el mismo momento, es difícil. No se debe comparar“, sentenció.