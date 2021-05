Gonzalo Villagra lamentó la salida de Jorge Pellicer: “Es una lástima que haya gente que tenga que pagar los platos rotos”

El pasado lunes, el ciclo de Jorge Pellicer al mando de Unión Española llegó a su fin. Tras dirigir 11 partidos, el técnico nacional fue desvinculado del club por los malos resultados obtenidos.

En este escenario, el volante hispano Gonzalo Villagra lamentó la temprana salida del DT. “Nos afecta porque uno ve que son gente profesional, que estaban entregando lo mejor de sí para revertir la situación, pero al final no se pudo. La dirigencia optó por un cambio”, señaló en dialogo con ADN Deportes.

“Es una lástima que haya gente que tenga que pagar los platos rotos. Siempre en esta actividad esa persona es el entrenador. Tenemos que revertir este mal momento”, mencionó el mediocampista.

El experimentado jugador confesó que “el ánimo no es el de los mejores, sabemos que no ha sido un buen comienzo y los resultados no son los esperados ni por nosotros, ni por el cuerpo técnico que tuvo que salir”.

Finalmente, Villagra agregó que “son situaciones que uno sabe que en el fútbol pasan pero nunca las quiere. Lo ideal es que se respeten los procesos, que haya continuidad, pero para eso también son necesarios los resultados”.