Augusto Batalla y el buen arranque de O’Higgins: “Es fundamental el trabajo en la semana, la constancia y la humildad”

O’Higgins derrotó a Huachipato en la última fecha y trepó hasta el primer lugar de la tabla, liderando el campeonato con 12 puntos junto a Audax Italiano.

Sobre el buen inicio de los “Celestes” se refirió el portero Augusto Batalla, quien en conversación con Los Tenores detalló que el trabajo, la constancia y la humildad son fundamentales para el rendimiento.

“Yo creo que es fundamental el trabajo en la semana, la dedicación, la constancia, la humildad, hay un muy buen clima de trabajo, y creo que la predisposición de todos, jugadores, cuerpo técnico y gente que trabaja en el club, conlleva a que desde hace un tiempo tengamos un rendimiento relativamente parejo”, señaló.

Asimismo, agregó que es interesante la mezcla de jóvenes con experimentados en el plantel que dirige Dalcio Giovagnoli, y explicó la idea que buscan proponer en cancha. “Nosotros tenemos una manera de trabajar y una idea. Buscamos mantener en cero el arco, tener un buen funcionamiento y hacer goles“, sostuvo.

“Tenemos una mixtura muy interesantes. Somos pocos los que nos encontramos entre los 25, 26 años, es grande la brecha entre la gente mayo a 30 con los chicos de 18 o 19 años, pero creo que es importante porque los jóvenes están más dispuestos a escucharte“, indicó Batalla.

Además, el arquero de O’Higgins cree que el torneo será mucho más disputado, tanto por la baja futbolística de la UC, como por el alza de otros clubes. “Yo creo que va a ser un campeonato muchísimo más parejo, no solo por Universidad Católica, si no por todos los equipos. De hecho, ayer un reciente ascendido le ganó al tricampeón, eso demuestra que va a ser un campeonato muy parejo”, manifestó.

Finalmente, tuvo palabras para el DT de River Plate Marcelo Gallardo, quien lo hizo debutar en la “Banda Sangre”. “Para mí es una persona muy importante, quien me hizo debutar y yo le tengo muchísimo aprecio. Él deja muchas enseñanzas, y creo que no podría tener el campo visual que tengo hoy sobre la vida, el trabajo y el fútbol. Él fue una de las personas que más me marcó en mi carrera”, sentenció.