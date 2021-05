Ni siquiera el empate al final con Audax Italiano salvó a Jorge Pellicer de las críticas de hinchas de Unión Española

Lo que en otras circunstancias a lo mejor hubiera sido festejado como un triunfo y un refuerzo, no fue tal para el entrenador de Unión Española, Jorge Pellicer, de acuerdo a las reacciones en redes sociales de los hinchas hispanos.

El 1-1 logrado en los descuentos por los jugadores rojos ante Unión Española como locales ante Audax Italiano, y con un hombre menos durante dos tercios del duelo (por expulsión del defensa uruguayo Federico Platero a los 27′) con sede en el estadio Santa Laura, no acalló los ataques de los fanáticos del elenco local contra su DT, quien en breves declaraciones le buscó el lado bueno al resultado.

Los goles fueron anotados por Gonzalo Álvarez a los 19′ para Audax Italiano, y por Thomas Galdames ya en tiempo suplementario para el anfitrión.

“Esta igualdad la veo como una recompensa frente a algo muy injusto que se daba… Es una recompensa para el plantel de jugadores. Ese voleo (de Thomas Galdames) en los descuentos era para poner un un poco de justicia en un partido ajustado, pero con leve superioridad de Unión Española”, dijo Jorge Pellicer.

Pero estas palabras no fueron bien recibidas por los hinchas hispanos, como lo reflejaron varios posteos que piden la salida del DT rojo.

Mientras siga Pellicer, no veo los partidos de Unión.

Aprovecho el tiempo para hacer otras cosas que también me apasionan y no me hacen pasar rabias

— Ronald (@Montag_UE) May 1, 2021