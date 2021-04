Fernando Cornejo y el buen momento de Audax Italiano: “Sabemos que el camino es largo y tenemos que seguir esforzándonos”

Un importante triunfo consiguió Audax Italiano ante Deportes Melipilla por la cuenta mínima, lo que le valió a los “Itálicos” quedar como los exclusivos punteros del Campeonato Nacional con 11 unidades.

En ello, Los Tenores conversaron con el volante audino Fernando Cornejo, quien se refirió al buen momento que atraviesan en el torneo y aseguró que deben seguir trabajando para mantenerse en la parte alta de la tabla.

“Fue por lo que trabajamos, por lo que hicimos en la pretemporada, y lo bueno es que se nos han dado los resultados, y en la quinta fecha estamos disfrutando de estar en una posición privilegiada, pero sabemos que el camino es largo y tenemos que seguir esforzándonos para rendir en cada partido“, señaló.

Además, comentó sobre lo que les pide Pablo “Vitamina” Sánchez a los jugadores en cancha. “El profe nos ha pedido presionar, pero hay momentos en que no todos vamos a estar sincronizados en esa tarea, así que ahí es donde tenemos que ser inteligentes y tal vez esperarlos en mitad de cancha. Hemos sabido presionar en los momentos adecuados y robar varias pelotas para complicar al rival“, manifestó Cornejo.

Asimismo, el mediocampista se refirió a la fea lesión que sufrió Rodrigo Holgado en su nariz, poniendo en duda si es que llegará al Clásico de Colonias ante Unión Española. “Está bien, hablamos ayer en la noche tras el partido. Hoy tenía que ir a la clínica para que le acomoden la nariz, así que ahí vamos a saber los resultados sobre si estará disponible o tendrá que estar un tiempo fuera de las canchas, pero está en buenas condiciones”, sostuvo.

También se refirió a la confianza que ha recibido en Audax Italiano. “Me ha ayudado mucho el tema de la confianza. El profe “Vitamina” me ha dado mucha confianza, me ha dejado las cosas bien claras, y ahí es donde uno ha podido tener un buen rendimiento”, afirmó el jugador.

Finalmente, Fernando Cornejo tuvo palabras para el presente de Cobreloa, declarando que “es una lástima ver que de estos tres partidos, solo se han conseguido un punto, que no se haya podido ganar en Calama, pero se van encontrando nuevas formas de jugar en la altura”, agregando que deben mejorar ya que “tienen para pelear el torneo”.

Ahora, Audax Italiano se prepara para afrontar el Clásico de Colonias ante Unión Española, el cual está programado para el sábado 1 de mayo a las 15:30 horas.