¿Por qué no juega Alejandro Chumacero en esta aproblemada Unión Española?

A comienzos de año, el seleccionado boliviano Alejandro Chumacero fue presentado como uno de los principales fichajes de la temporada, cuando llegó a Unión Española desde el Puebla mexicano.

Pero no ha jugado un solo minuto en lo que va del Campeonato Nacional, que ya completó cuatro fechas, y tiene a su equipo hundido en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Este es el presente que le toca vivir en el elenco rojo al internacional del vecino país, quien ni siquiera fue citado por el técnico Jorge Pellicer para el último partido de los hispanos, la derrota ante Universidad de Chile por 2-1 en el estadio El Teniente de Rancagua del lunes por la noche.

Estas continuas ausencias del equipo titular del volante boliviano de 29 años no obedecen a lesiones ni a problemas físicos. La causa sería la disposición que el mediocampista ha manifestado durante las prácticas semanales en el estadio Santa Laura, de acuerdo a la evaluación que hacen al interior del cuerpo técnico.

Algunas versiones señalan que Alejandro Chumacero no estaría entrenando al cien por ciento, y que su actitud se alejaría bastante de lo que se espera de un futbolista internacional que ha jugado 41 partidos y convertido dos goles por su selección, desde su debut por Bolivia en 2011.

Entre quienes conocen la trayectoria del futbolista -con campañas en The Strongest, Sport Recife y Puebla-, esta disposición personal no llama mayormente la atención, y aseguran que ha sido una constante en su carrera dosificar sus cargas físicas para así exigirse al máximo en los partidos.

En medio de este complicado panorama, la comunicación con el técnico no ha sido la mejor, y Jorge Pellicer no aprueba darle titularidad a un refuerzo que no se está brindando al máximo en las prácticas.

Por eso ha optado por mover al defensa Juan Pablo Gómez a la zona de volantes en los dos últimos encuentros.

Desde que llegó al país, Alejandro Chumacero suma apenas 74 minutos, en la llave de ida y vuelta en la que los rojos de Santa Laura fueron eliminados por Independiente del Valle de la Copa Libertadores 2021.

Poco para un jugador reconocido, del que se espera mucho más.