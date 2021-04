Sergio Vargas teme una pronta salida de la U: “Vayan guardándome un lugarcito por ahí”

El director deportivo de Universidad de Chile, Sergio Vargas, habló de todo esta tarde con ESPN Radio, ahondando en su presunta salida del elenco azul, cuadro que no logra encaminar buenos partidos en el Campeonato Nacional.

“Vayan guardándome un lugarcito por ahí”, comenzó diciendo el exarquero, respecto a su presunta salida del cargo que ostenta en Azul Azul.

Tras ello, sostuvo que “en la U nunca estás tranquilo. Somos generador permanente de noticias. Muchas veces nos equivocamos y alimentamos a que pocas veces haya cierta tranquilidad“, complementó.

Respecto a la reunión en la casa de Rafael Dudamel con algunos jugadores, manifestó: “Es tema. Es un error. Fue una torpeza. Todavía siguen los coletazos de esa situación. Desde la interna intentaremos dar vuelta la página. Entiendo que se siga hablando”.

“Hoy nosotros estamos en un proceso de transición, que va a cambiar de dueños. Es difícil que hoy se vaya a tomar alguna decisión importante y la continuidad de un técnico es una de esas. No creo que haya novedades hasta que lleguen los nuevos dueños, pero hay un directorio que todavía funciona, no como debería funcionar, para no tomar decisiones que perjudiquen a los que vienen en el futuro”, agregó.

Finalmente, Vargas cerró diciendo: “la U no juega como queremos que juegue. Creo que puede intentar jugar mucho más. El torneo anterior fue muy tenso, cada partido era una final, entonces fueron partidos muy nerviosos, con pocos espacios. Ahora, con caras nuevas, creo que la expresión futbolística debe crecer, darle un funcionamiento claro y una idea que interprete a los hinchas”.