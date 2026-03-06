Un 82,5% son madres: encarcelamiento femenino en Chile casi se duplica en cuatro años y alcanza máximo histórico

Un informe presentado por la Red de Acción Carcelaria, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, reveló que el encarcelamiento femenino en Chile alcanzó su máximo histórico.

Según los datos actualizados a diciembre de 2025, el número de mujeres privadas de libertad aumentó un 79% en cuatro años, pasando de 2.824 en 2021 a 5.050.

El alza supera el crecimiento de la población penal total del país, que en el mismo período subió un 60%, desde 38.752 a 62.335 personas. Actualmente, las mujeres representan el 8,1% de quienes se encuentran en régimen cerrado.

El informe también advierte que el 45% de las internas está en prisión preventiva, es decir, sin condena definitiva, proporción superior a la registrada en hombres (33,9%).

82,5% de las mujeres encarceladas son madres

Centro Penitenciario Femenino Santiago Ampliar

Además, el 55% de las mujeres privadas de libertad tiene entre 25 y 39 años, y actualmente hay 103 embarazadas o con hijos lactantes viviendo en recintos penitenciarios.

La directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria, Antonella Oberti, afirmó que el aumento refleja una crisis del sistema penitenciario. “El encarcelamiento femenino se ha disparado un 79% en los últimos cuatro años, alcanzando récords históricos”.

De acuerdo con estudios citados en el reporte, el 82,5% de las mujeres encarceladas son madres, lo que impacta indirectamente a cerca de 9.800 niños, niñas y adolescentes en el país.

De 92,7% a 146,9%

Mujer detenida / David Talukdar Ampliar

Además, el 59% cumple condena por delitos vinculados a drogas —principalmente microtráfico— y un 27% por delitos contra la propiedad.

El documento también alerta sobre el aumento de mujeres extranjeras en prisión, que creció un 105% en cuatro años y hoy representa el 23,4% del total. La mayoría corresponde a mujeres bolivianas, seguidas por colombianas y venezolanas.

En paralelo, el informe advierte que el crecimiento de la población penal no ha sido acompañado por mayor infraestructura.

Entre 2021 y 2025 la capacidad del sistema penitenciario aumentó solo un 1,6%, mientras que el uso de plazas carcelarias pasó de 92,7% a 146,9%, evidenciando un escenario de hacinamiento crítico.