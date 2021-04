¿Provocación? Neymar y eufórica celebración tras eliminar al Bayern Múnich: “Fue el destino el que me colocó delante de Kimmich”

El París Saint Germain dio el batacazo en Champions League tras eliminar al Bayern Múnich, vigente campeón del certamen, luego de superarlos gracias a los goles marcados como visitante (global 3-3).

Los parisinos cobraron venganza de la última final europea, donde los “Bávaros” se quedaron con la orejona. Por ello, tras el pitazo final, Neymar celebró con todo la clasificación a la siguiente ronda junto a Leandro Paredes, lo cual generó polémica puesto que entre medio de ambos estaba el defensor Joshua Kimmich.

No obstante, el jugador brasileño salió al paso de las acusaciones por provocación, asegurando que fue el destino quien puso a Kimmich delante de las cámaras.

“Es divertido porque no celebré la victoria delante de Kimmich, sino con Paredes. Fue más con Leo y lo acabé celebrando con él. Fue el destino el que me colocó delante de Kimmich en la foto. Él dijo que tenían un mejor equipo, y que ganarían. Él estaba seguro de que el Bayern iba a pasar a semifinales”, afirmó el jugador.

En la ocasión, el “10” parisino se refirió a su continuidad en el equipo comandado por Mauricio Pochettino, manifestando que “eso ya no es tema, obviamente me siento muy cómodo y como en casa aquí en el PSG. Me siento más feliz que antes”.