Neymar y su más sincera confesión: “Le debo gran parte de mi felicidad en el PSG a Mbappé”

Hace un tiempo atrás muchos medios europeos especulaban en que Neymar solo deseaba irse del París Saint Germain para recalar -nuevamente- en el Barcelona. Sin embargo, la final de Champions League del año pasado y la gran campaña que está realizando el equipo este 2021 en el Viajo Continente, han encantado nuevamente al brasileño, aunque quien lo ha ayudado mucho es el otro crack del equipo: Kylian Mbappé.

En conversación con la revista France Football, el mediocampista brasileño aseguró que “le debo una gran parte de mi felicidad en el PSG a Mbappé. Él me ha hecho aprender sobre la manera de ser de los franceses. Él me ha explicado la mentalidad francesa. Le debo una gran parte a él de mi adaptación. Desde el principio, me llegó la forma de ser de Mbappé. Kylian es una persona muy contenta y gentil con todo el mundo. Es una gran persona. Es la razón por la que nos entendemos desde el primer día”.

En esa misma línea, Neymar añadió: “Además, yo he tenido la ocasión de verle entrenar, por supuesto. He podido observar su velocidad, su repertorio de regates, su inteligencia de constatar su humildad para continuar evolucionando”.

Finalmente el crack del cuadro galo sostuvo que “siempre dije que era nuestro chico de oro. La velocidad sola no tiene nada que decir en él. Hay que utilizarla y ser inteligente por utilizarla correctamente y Kylian lo hace. Él no es solo inteligente y rápido, porque posee además un enorme repertorio de regates”.