Gustavo Quinteros tras la derrota de Colo Colo: “Fuimos protagonistas a pesar de la adversidad”

Cerrando la jornada dominical de la fecha tres del Torneo Nacional, Colo Colo y O’Higgins de Rancagua disputaron un peleado partido en el Estadio Monumental con saldo favorable para el “Capo de Provincia” por 2-1.

Tras el encuentro, el DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, conversó con TNT Sports y comentó lo sucedido en Macul: “cuando estuvimos 11 contra 11 anduvimos muy bien, fuimos muy superiores, pero un penal de esos que se cobran ahora, y que se cobran a veces, nos sacó un poco del partido. Creo que el equipo jugó bien, tuvimos buenos pasajes, estoy conforme”, esgrimió.

Sobre la expulsión de Matías Zaldivia, Quinteros adelantó como solucionará el problema de no contar con defensas: “iré por Fuentes, o Rojas. Es algo que lo vengo hablando hace dos meses, estas son las cosas que suceden, tienes que tener dos jugadores por puesto y no lo tenemos. Todavía no se pudo concretar, comenzamos la temporada dando ventaja, pero el equipo muestra cosas interesantes”, dijo.

Y sobre su plantel, Quinteros aseveró que: “estoy conforme a pesar de que jugamos con muchos chicos. El equipo juega bien. Fuimos protagonistas a pesar de la adversidad cuando empezaba el partido, hay que mantener eso y tratar de recuperar a los jugadores lesionados y expulsados”, cerró Quinteros.