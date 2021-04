Johnny Herrera tajante: “A mi entender, soy el mejor arquero en la historia de la U”

Sorpresa generó en el mundo del fútbol el retiro de Johnny Herrera, quien colgará los guantes tras casi 22 años de trayectoria y ahora se dedicará a comentar los partidos del Campeonato Nacional.

El “Samurái Azul” fue entrevistado por El Mercurio, donde repasó a Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, asegurando que nunca trabajaría con ellos. “Ninguna posibilidad, cero, pero cero. Para decirlo de manera caballerosa: somos personas con principios completamente distintos“, señaló.

“Yo, por ejemplo, jamás le negaría una operación a un jugador del club, como pasó con Jimmy Martínez, quien tuvo un tumor en un ojo. Ellos no la querían hacer y tuvimos que imponernos como plantel. Tampoco se me hubiese pasado por la cabeza echar gente que lleva 20 años en el club y se habían sacrificado por esta institución. Son valores, principios que yo por lo menos no transo en mi vida“, agregó el exjugador.

Además no le cerró la puerta a la opción de trabajar en la institución y dio a entender que sabe quienes son los nuevos dueños del club. “Como dije, voy a estudiar para ser entrenador y espero volver al fútbol en ese ámbito. Sé quiénes son (los nuevos propietarios) y si me llamasen todo es conversable, depende del proyecto que haya en la mesa”. sostuvo.

“Insisto, yo estoy para aportar en lo que se pueda. No podría negarme a ayudar al club de mis amores, de toda la vida, a contribuirles en algo“, añadió el exarquero.

Finalmente, y consultado sobre si quién era el mejor portero en la historia de la U entre él y Sergio Vargas, Herrera fue categórico en afirmar que “esa condición, a la hora de comparar, se define por los títulos logrados, y a mi entender, por eso, soy el mejor de la historia de la U“.