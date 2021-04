Freddy Palma, presidente de Curicó Unido por brote de Covid-19: “Las cosas no se manejaron bien por parte de la ANFP”

A pesar del brote de Covid-19 detectado en el plantel, Curicó Unido se presentó al duelo ante Deportes La Serena con solo 11 jugadores y sin variantes en el banco, compromiso que terminó a favor de los granates por 2-0.

El presidente del cuadro albirrojo, Freddy Palma, conversó con Los Tenores donde manifestó que la ANFP no manejó bien la situación “Fue una teleserie bastante larga. Partió en los últimos dos días, cuando ya habíamos tenido los primeros contagios. Considerábamos que eso era suficiente para que la Seremi de Salud hubiera considerado estos casos como un brote, y nos hubiera puesto en cuarentena, que era lo más lógico“, señaló.

“La situación no se dio de esa forma, no responsabilizo a la Seremi porque no es parte del fútbol, pero creo que las cosas no se manejaron bien por parte de la ANFP. Nos pasó lo mismo que en el año 2020 con Huachipato“, afirmó el dirigente.

Asimismo, Palma fue tajante en asegurar que “las circunstancias daban para suspender el partido contra La Serena sin tanto escándalo“, y explicó cómo se habrían iniciado los contagios en los jugadores.

“Curicó está dentro de las tres regiones con mayor contagio en Chile. Según una investigación interna, hubo un auxiliar con síntomas y que no detectamos a tiempo, el trabaja directamente con el plantel, creemos que ahí partió el contagio”, sostuvo.

Sobre el tema reglamentario del sub 21, el máximo dirigente de los maulinos indicó que “hicimos las consultas y en la ANFP nos respondieron que el no tener jugadores sub 21 ante La Serena era por fuerza mayor. No sé si pesará más las bases del torneo o una respuesta verbal. Esas cosas te dejan con amargura”.

Finalmente, se refirió al estado del “Titán” Martín Palermo, puntualizando que “está en cuarentena y esperemos que la cumpla de acá al lunes. Pero me preocupan más los jugadores, esperemos que esto no sea una bola de nieve que siga creciendo”.