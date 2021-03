Ronald de la Fuente y su paso por Colo-Colo: “La confianza y continuidad es muy importante para el jugador, y yo eso no lo tuve”

El lateral izquierdo de Curicó Unido, Ronald de la Fuente, se refirió a la victoria de los “Albirrojos” en su debut en el Campeonato Nacional y sobre su paso en Colo-Colo.

En conversación con DirecTV, el jugador valoró el triunfo conseguido durante el fin de semana ante Deportes Melipilla. “En nuestro debut logramos dejar el arco en cero, ser efectivos en arco rival y quedarnos con los tres puntos. El técnico nos pidió ser un equipo sólido defensivamente y ser protagonistas a la hora de atacar”, señaló.

Además comentó su paso por Colo-Colo, asegurando que no tuvo la confianza ni la continuidad necesaria para demostrar sus capacidades. “Tuvimos un año terrible en Colo-Colo con una baja de nivel de todo el plantel, donde también me pasó a mí. El tema de la confianza y continuidad es muy importante para el jugador, y yo eso no lo tuve“, afirmó.

Finalmente, el jugador indicó que quiere consolidarse en su posición y ser el mejor en Chile. “Quiero lograr regularidad y ser uno de los mejores jugadores en mi puesto en Chile. Confío en mis capacidades. Sé que en Colo-Colo no tuve el rendimiento que buscaba y que se esperaba de mí. Quiero responder a la confianza de Curicó y tener un buen año”, sentenció.