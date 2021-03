Gerson Martínez reveló interés de importantes equipos tras el Torneo de Toulon en 2009: “Me querían varios clubes, como Inter de Milán”

En el año 2009, la selección chilena sub 21 dirigida en ese entonces por Ivo Basay, se coronó campeón del Torneo Esperanzas de Toulon, derrotando en la final a Francia por la cuenta mínima.

Este certamen vio nacer a grandes figuras como Éver Banega, Fabio Coentrao y Diego Buonanotte. Sin embargo, todas las miradas se las llevó el delantero chileno Gerson Martínez, quien fue el goleador del torneo con 4 tantos, siendo elegido el jugador revelación.

El actual delantero de Deportes Colina conversó con Las Últimas Noticias, donde reveló que tras el Torneo de Toulon varios equipos importantes se interesaron en él. “Aparecieron varios equipos del extranjero que preguntaban. De todos lados. Se habló de que me querían varios clubes, como Inter de Milán, pero del que estuve más cerca fue Udinese“, señaló.

“La dirigencia de San Luis pedía mucha plata y nunca se llegó a concretar una venta. Tampoco me dejaban tener representantes. Estuve tres meses en Suecia, pero al final me vine. Hasta que un día me soltaron”, afirmó Martínez.

También dio a conocer que pudo vestir la camiseta de Cobreloa esta temporada, explicando el por qué decidió firmar con Colina. “Rodrigo Meléndez me quería llevar a jugar a Calama. Le di las gracias. Si me hubiera ido tendríamos que haber dejado el negocio. Por eso desistí de irme otras vez a Calama con mi señora y mis hijos”, indicó.

“Habló conmigo Gaspar Goycolea y me convenció. Me lo tomé con seriedad, me abrieron las puertas y estoy agradecido. Me volví a encantar con el fútbol, pero me lo tomo con calma. Trabajo para dar lo mejor de mí, aunque uno va sintiendo que se acerca el retiro”, sentenció.