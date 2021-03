Ex Colo Colo Lucas Wilchez se ilusiona con retornar al fútbol chileno: “Si me llaman, tomo mis cosas y vuelvo”

El exmediocampista de Colo Colo, Lucas Wilchez, habló con AS Chile sobre su presente futbolístico, asegurando que aún no piensa en el retiro y que le encantaría volver a nuestro país.

Respecto a su paso por San Felipe, indicó: “Yo quiero seguir jugando, porque después de jugar este torneo, luego de estar parado ocho meses, logré estar a la altura y me sentí bien. Quería ver si podía seguir en cancha y lo comprobé. Ahora me toca esperar, porque en San Felipe ya terminé contrato y estoy muy agradecido de ellos. Espero nuevos desafíos y seguiré entrenando“.

En esa línea, añadió que “fue una experiencia increíble. Lo tomé como un desafío tener que reemplazar a Hernán Fredes que se había lesionado y gracias a Dios hoy está bien. Creo que estuvimos a la altura, pero no pudimos lograr el objetivo. Eso me deja un sabor amargo”.

“Mi idea es seguir jugando. Tuve un par de llamados de representantes para saber si quería ir a algún club, pero no hay nada concreto. Si no sale nada, seguiré preparándome. Estoy terminando el secundario, voy a hacer el curso de técnico y voy a ver si puedo hacer el curso de manager deportivo“, agregó el volante trasandino.

Finalmente, Wilchez aseguró que anhela volver a Chile. “En Argentina ya cerró el mercado de fichajes, pero tengo la intención de seguir jugando y si me llaman de Chile me iré para allá. Si no, esperaré cuando se reabra acá el tema de los cupos para jugar, pero recién es en junio y mi idea es no estar tanto tiempo frenado. Si me llaman desde allá, vuelvo con mi familia“, cerró.