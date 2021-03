Pellegrini y su recordado descenso dirigiendo a la Universidad de Chile: “Estaban en la ruina”

En conversación con ADN Deportes, Manuel Pellegrini habló absolutamente de todo, incluido el único descenso que ha tenido Universidad de Chile en su historia el año 1989.

El entrenador chileno dirigía a los laicos en aquel acontecimiento, el cual sigue calando muy profundo en todos los hinchas de la U.

Al respecto, el actual DT del Betis indicó que “la Universidad de Chile es una institución muy especial para mí, fui hincha de chico, después terminando el colegio dije que iba a ser jugador profesional de fútbol y voy a intentar jugar por la U. Jugué casi 500 partidos con críticas mejores y peores, pero hay que jugarlos”, señaló el entrenador.

Tras ello, Pellegrini añadió: “Tomé el desafío por el cariño que le tenía a la institución, en una U que estaba en la ruina, prácticamente no se pagaban los sueldos y tenía un plantel muy debilitado. Estaba recién comenzando mi carrera y terminó en un descenso con bastante infortunio porque con 26 puntos en ese entonces no bajaba nadie, pero se dio y asumí mi responsabilidad, eso me hizo mucho más fuerte”.