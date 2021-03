Director deportivo de Peñarol, Pablo Bengoechea: “Nunca nadie de Colo-Colo me llamó para preguntarme cuál era la situación de Formiliano”

En Colo-Colo aún no cierran el plantel para la temporada 2021. Los albos están en busca de dos refuerzos más, a pedido de Gustavo Quinteros, quieren un centrodelantero y sobre todo un defensa central, para reemplazar la partida de Julio Barroso y a Matías Zaldivia, que aún no está bien físicamente.

El jugador que ha sonado para ocupar ese puesto es Fabricio Formiliano de Peñarol, sin embargo el Director deportivo de Peñarol, Pablo Bengoechea, en conversación con ADN Deportes, descartó contactos con el elenco albo. “Es jugador de Peñarol hasta diciembre, no tiene cláusula de salida. Estamos muy conformes con él. No tenemos ninguna propuesta concreta ni averiguaciones. Nunca nadie me llamó”, comenzó diciendo.

“Es jugador del club y estamos muy conformes con él, tiene contrato hasta diciembre no está en nuestra mente que el futbolista se vaya, le aclaro que nadie de Colo-Colo ha llamado preguntando por el futbolista, no importa lo que piensan los demás, el futbolista es nuestro. Nunca nadie de Colo-Colo me llamó para preguntarme cuál era la situación de Formiliano“, sentenció el dirigente.

Hasta el momento, han llegado al Cacique: Juan Carlos Gaete, Felipe Fritz, Martín Rodríguez, Miiko Albornoz y Leonardo Gil.