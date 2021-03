Zlatan Ibrahimovic sobre su retorno a la selección de Suecia: “Estoy de vuelta porque lo merezco”

El pasado martes, Suecia hizo oficial su nómina para afrontar las clasificatorias europeas rumbo a Qatar 2022 con una gran sorpresa: tras 5 años fuera, Zlatan Ibrahimovic volvió a ser convocado para defender a su país.

El delantero del AC Milán se refirió a su retorno al combinado nacional, señalando que lo que él aporta lo llevó a ser convocado nuevamente. “Estoy de vuelta porque lo merezco, por lo hecho en los últimos meses, no porque me llame Zlatan y sea Ibrahimovic, sino por lo que aporto en el campo. Por eso es por lo que te eligen”, afirmó.

También comentó el cómo se dio su regreso tras conversar con el entrenador Janne Andersson a finales de 2020. “Janne me preguntó: ‘¿Quieres venir?’ Fui muy sincero: ‘Janne, el día que hagas la lista, pregúntame un día antes si estoy para jugar y te responderé con franqueza’. Y cuando ese día llegó, dije que me sentía preparado”, detalló el goleador.

Finalmente, tuvo palabras para sus características y sobre cómo puede aportar al equipo. “La mentalidad es la misma, él quiere ganar a cualquier precio. Tiene más experiencia hoy, es más listo (si es que es posible), se mueve con más inteligencia y hace lo que tiene que hacer para ayudar al equipo de la mejor forma”, sentenció.