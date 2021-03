“El regreso del dios”: Zlatan Ibrahimovic volvió a ser convocado por la selección de Suecia tras cinco años de ausencia

En horas de este martes, la selección de Suecia dio a conocer a los jugadores nominados para afrontar las clasificatorias europeas rumbo a Qatar 2022 con una gran sorpresa: tras cinco años, Zlatan Ibrahimovic volvió a ser convocado para defender a su país.

El experimentado delantero de 39 años volverá a vestir su camiseta nacional luego de que en 2016, tras la Eurocopa, anunciara su retiro de la selección.

El entrenador de la selección, Janne Andersson, manifestó que Ibrahimovic “es un muy buen jugador de fútbol, ​​el mejor que hemos tenido en Suecia. Por supuesto, es muy divertido que quiera volver. Además de lo que puede aportar en el campo, tiene una experiencia increíble y puede aportar a otros jugadores del equipo”.

En tanto, el jugador reaccionó con su particular estilo mediante redes sociales. “El regreso del dios”, señaló, junto a una imagen de él con la camiseta de la selección nacional.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021