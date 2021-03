Cecilio Waterman y su frustrado arribo al Monumental: “Quería jugar en Colo-Colo”

Tras un 2020 para el olvido, que los tuvo al borde de perder la categoría, Colo-Colo continúa trabajando para conformar el plantel con el que afrontarán la temporada entrante. Este martes, los albos presentaron a Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz como sus dos primeros refuerzos del año, aunque en Blanco y Negro saben que tienen pendiente cubrir un puesto muy importante: el centrodelantero.

Diferentes nombres han sonado en el Estadio Monumental, donde por un momento todo apuntaba a la llegada de Octavio Rivero, pero el uruguayo sigue sin definir su futuro. Por ello, Cecilio Waterman surgió como una nueva opción para potenciar la zona de ataque, y si bien las negociaciones no fueron exitosas, el delantero de la Universidad de Concepción no escondió su deseo de llegar al Cacique.

En conversación con TNT Sports, el panameño reveló que ya hubo conversaciones con los albos. “Se acercaron con mi representante. Me llamó el sábado y me dijo que estaba encaminado. Le dije que quería jugar en Colo-Colo. Iba a viajar desde Panamá”, detalló.

Sin embargo, las diferencias económicas impidieron su arribo al equipo dirigido por Gustavo Quinteros:“No sé qué pasó. No sé llegó a buen puerto. Yo estaba ilusionado, porque es un club grande. Son cosas que pasan, que no dependen de mí”.

Para finalizar, agradeció al Campanil, donde se ha consolidado como una de las figuras. “Mi representante no me llama hace dos días. No sé qué puede pasar. Se decía que Universidad de Concepción no iba a negociar más, pero no he hablado con ellos. Estoy agradecido del club. Me han tratado muy bien y no quiero faltar el respeto“, cerró Waterman.

Cabe destacar que el jugador de 29 años viene de cumplir una destacada campaña con la camiseta penquista, pues si bien el equipo descendió, el atacante se alzó como uno de los goleadores del torneo con 16 tantos. Actualmente, Waterman mantiene un contrato por los próximos tres años con la Universidad de Concepción, pero la situación podría cambiar si Colo-Colo mejora su oferta por el panameño.