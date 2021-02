“Diego todavía está ahí, Dios aún existe”: la emotiva carta de Martín Palermo a tres meses de la muerte de Maradona

Ya han pasado tres meses desde que se dio a conocer el fallecimiento de Diego Maradona, ícono y máxima leyenda del fútbol argentino. Sin duda alguna, el mítico “10” trasandino dejó una importante huella en su país y en el mundo entero, y hay quienes aún les cuesta asumir su partida, como Martín Palermo.

El técnico argentino, que actualmente dirige a Curicó Unido, escribió una extensa y emotiva carta dedicada al “10”, que fue reproducida en The Players Tribune, en la que repasó algunos momentos que vivieron juntos y, principalmente, demostró su gran admiración por él, con quien compartió en Boca Juniors y en la selección nacional de su país.

En el escrito, el “Titán” detalló lo doloroso que fue enterarse de la muerte de Maradona. “Pasaron tres meses desde que Diego nos dejó. Cuando escuché la noticia, inmediatamente le mandé un mensaje a un periodista amigo que sabía que era cercano a él. ‘¿Es verdad?’. Me respondió: ‘Sí…’. Y en ese momento, uno no… no puede creerlo“.

“Uno se acuerda la cantidad de veces que Diego estuvo en situaciones parecidas, en las que estaba en el hospital y se multiplicaban rumores sobre su muerte, y entonces pensaba: ‘No, no puede ser, solamente es lo que están diciendo. Probablemente no sea nada’. Y al final realmente no era nada. Maradona siempre se recupera. Maradona siempre sobrevive. Había pasado tantas veces. Entonces pensás que esta es sólo una más“, añadió.

En esa línea, abordó el gran nerviosismo que vivió aquellos días. “Pero después la noticia sobre su recuperación nunca llega. Me agarró mucha ansiedad a medida que seguía esperando. Incluso le mandé un mensaje a Claudia, su ex mujer, para saber si era cierto. Dijo que sí. Y aún así no lo terminás de creer. Tu mente se rehúsa a aceptarlo. Para mí, Diego siempre iba a estar ahí. Estaba seguro de que iba a llegar a los 100 años“, detalló el trasandino.

Además, el DT de Curicó Unido destacó la importancia de Maradona en Argentina: “Sé que hablo por muchos argentinos cuando digo que todavía me cuesta imaginarme un mundo sin Maradona. Desde que era un chico él siempre había estado presente, siempre intocable. Cuando lo vi en el Mundial 86, me di cuenta de lo que significaba para el mundo, y de lo que significaba para nosotros. Diego cambió mi percepción de lo que era el fútbol. Todavía lo veo como la figura más representativa de lo que siento por el fútbol”.

“Nunca juzgaría a Diego. Tuvo sus errores, seguro, pero vivió su vida y es así. Todo lo que me interesa es lo que Diego fue para mí y lo que me hizo sentir. Es difícil de explicar, especialmente en el contexto futbolístico, pero, para los que creen que Dios existe, y yo lo creo… Diego es como eso en el fútbol. Dios existe en todo lo que representa. Para mí, Maradona es lo mismo en el fútbol“, detalló Palermo.

“No sé cuándo voy a enfrentarme con la realidad. Quizás en algún momento tendré que aceptar que Diego se fue, del mismo modo en el que tuve que aceptar la muerte de mi hijo. Voy a tener que cruzar ese puente y decirme: ‘No está acá. No lo voy a ver nunca más’. Pero todavía no llegué a ese punto. Es demasiado doloroso, demasiado surrealista. Para mí, Diego todavía está ahí. Dios aún existe. Y de algún modo, siempre estará”, cerró el “Titán”.

Puedes encontrar la carta completa de Martín Palermo en www.theplayerstribune.com