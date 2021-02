¿En Colo Colo? Esteban Paredes volvió a aplazar su retiro: “Será a fin de año sí o sí”

Este martes, Esteban Paredes volvió a sorprender a los hinchas de Colo Colo, y de San Antonio Unido, club del cual es dueño.

El ariete, ídolo de los “albos”, conversó con hinchas vía Zoom, y aclaró que “mi partido más difícil será cuando me retire. Y eso será a fin de año sí o sí“, fue de lo primero que dijo.

Sin embargo, dejó la puerta abierta para jugar en el puerto: “ojalá sea en Colo Colo, pero no me cierro a otra opción, por ejemplo jugar en San Antonio (…) La verdad si me gustaría, veamos cómo va todo de aquí a fin de año”, esgrimió Paredes.

“Junto con la dirigencia de San Antonio hemos estado trabajando en proyectos similares, mi sueño es tener un equipo de mujeres y niñas para San Antonio. También poder tener un complejo deportivo y con eso se abren muchas áreas del deporte”, agregó el delantero del “cacique”.

El delantero le dejó un mensaje a los hinchas: “a la juventud le puedo contar que los sueños se cumplen mientras uno tenga el valor y la perseverancia de alcanzarlos. Independiente que la vuelta sea larga, la vida se encarga de darte los premios necesarios para que puedas sobresalir. Hay que seguir adelante”, comentó.