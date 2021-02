Walter Montillo: “No sé quién bajó el dedo, pero el entrenador no quería que siga”

Walter Montillo se retiró del fútbol profesional tras su partido con Universidad de Chile el pasado fin de semana, consiguiendo la clasificación a Copa Libertadores.

En conversación con ESPN, el argentino hizo un balance sobre su paso, en el que agradeció a Hernán Caputto por traerlo, pero responsabilizó a Rafael Dudamel de su partida. “Yo creo que mi vuelta a la U viene por Hernán Caputto. Se jugó el pellejo para que yo vuelva y a mi me pusieron muchos ‘peros’. No sé quién bajó el dedo, pero el entrenador no quería que siga o no le gustan los de mayor edad o habría hecho mucho más”.

De todas formas, manifestó sentirse dolido con la gente del directorio azul, donde solo rescató a Sergio Vargas. “Con el único que me sentaría a tomar un café es con Sergio Vargas. Creo que fue el único que no salió a hablar con la prensa y me respetó. Me enojé con él porque no me defendió (…) Con Vargas me tomaría un café. Con los otros no tengo nada que hablar“.

El volante volverá a Argentina para descansar junto a su familia tras una exitosa carrera en el fútbol internacional.