Las horas finales de Walter Montillo como futbolista: “Por todo esto de la tabla ponderada, no había podido separar que va a ser mi último partido”

Este sábado, Walter Montillo pondría fin a cerca de 19 años de carrera como futbolista profesional y vestiría por última vez la camiseta de Universidad de Chile que enfrentará a Deportes Antofagasta, por la fecha final del campeonato, pero aún con la posibilidad matemática de disputar el partido por la permanencia.

En el programa ESPN Nexo Chile, la “ardilla” explicó las emociones que está sintiendo en estos últimos días como jugador de fútbol. “Hasta ayer no había podido separar esto de que va a ser mi último partido el sábado, por todo esto de la tabla ponderada. Hoy sí me cayó un poco la ansiedad y el nerviosismo de cómo va a ser, si lo voy a poder disfrutar o no, porque todavía matemáticamente no estamos salvados.

El argentino confesó qué tiene planeado hacer durante estos días previo a dejar la actividad. “Mi último entrenamiento es el viernes y el sábado es mi último partido, entonces seré un poco egoísta y trataré de disfrutarlo a mi modo, porque uno deja muchísimas cosas de lado para ser profesional y mantenerse a la altura durante tanto tiempo, entonces es toda una vida que se va en esta último partido. Juntaré a los funcionarios, me despediré de cada uno, empezaré a llorar un poco y después sí separarlo con el día del partido, porque si nos hubiésemos salvado matemáticamente, ya como que te desconectas un poco, pero todavía estás que tienes que ganar, es difícil separar”.

Finalmente, Montillo también tuvo palabras para su rendimiento en este campeonato donde anotó cuatro goles. “Si logramos el objetivo principal que era salvarnos en la tabla ponderada, me voy a ir en paz a mi casa y la nota será un 10, porque vine y ayudé y era lo que yo quería hacer. Ojalá que se dé todo como yo quiero. Lo que más contento y tranquilo me deja es que muchos dudaban, por un tema de edad, de que yo pudiera jugar a un alto nivel, que pudiera jugar todos los partidos y que pudiera ser competente para lo que necesitaba Universidad de Chile. Entonces ahora, con un torneo ya completo y que hayamos sacado casi 50 puntos, me voy muy tranquilo porque son 32 partidos los que jugué de 34″, sentenció.

La carrera de la “ardilla” tuvo pasos por San Lorenzo, donde debutó en 2002, año en que el club ganó la Copa Sudamericana, después se fue a México al Morelia, y en 2007 regresó nuevamente al equipo que lo formó. En 2008 llegó por primera vez a Universidad de Chile, donde fue campeón al año siguiente del torneo de Apertura, en 2010 se fue a Brasil al Cruzeiro, donde ganó el Campeonato Mineiro en 2012, luego pasó por Santos, en 2014 se fue a China al Shandong Luneng, ahí ganó la Copa China 2014 y la Supercopa China 2015, en 2017 jugó en Botafogo, en 2018 regresó del retiro para jugar en Argentina a Tigre, donde levantó su último título que fue la Copa Superliga y su último club es actualmente la “U”.

El partido entre los azules y Deportes Antofagasta está programado para este sábado a las 18:30 horas en el Estadio Nacional.