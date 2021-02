Se cae el fichaje de Blandi en Independiente: el delantero seguirá siendo jugador de Colo Colo

Desde Argentina aseguraron este miércoles que Nicolás Blandi finalmente no llegará a Independiente de Avellaneda y seguirá siendo jugador de Colo Colo, pese a que este martes se indicaba que las negociaciones estaban muy avanzadas.

Al respecto, desde Olé sostienen que “faltan apenas ocho días para que cierre el mercado de pases. Julio César Falcioni aguarda por la llegada de Juan Manuel Insaurralde, central de 36 años que llegará libre de Colo Colo y firmará un contrato por un año. Si no surgen imponderables, el defensor arribaría al país el viernes. El técnico conservaba la esperanza que Nicolás Blandi se suba a ese mismo avión que arribará desde Santiago de Chile. Lo cierto es que eso no va a suceder: luego de haber mantenido varias conversaciones con el representante del goleador, los dirigentes decidieron frenar las negociaciones para traerlo”.

En esa línea, agregan: “Blandi tiene contrato con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de 2022. En el Cacique no es muy tenido en cuenta por el entrenador, Gustavo Quinteros, y convirtió apenas dos goles desde que llegó al club. El punta de 31 años tiene el sueldo más alto del plantel y en el Rojo no están en condiciones de pagarle ni la mitad del salario que gana allá. El jugador no se mostró predispuesto a resignar una suma tan elevada de dinero y es por eso que en Avellaneda tomaron la determinación de frenar las gestiones para incorporarlo”.

Finalmente, desde el medio trasandino indican que “Falcioni quiere un delantero. El entrenador considera que es imprescindible que Silvio Romero tenga una competencia fuerte por el puesto. Caídas las gestiones por Blandi, en Independiente pensaron en Julián Carranza como una alternativa. El punta de 20 años, surgido de Banfield, se encuentra en Inter de Miami, pero no saldrá de la MLS”.