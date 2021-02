Se enreda la ANFP: Matías Almeyda habría rechazado la oferta para dirigir a la selección chilena

Matías Almeyda era el gran candidato para asumir la banca de la selección chilena tras la salida anticipada de Reinaldo Rueda hacia Colombia.

Pese a que durante varios días se especuló que el argentino estaba adportas de abrochar su llegada al equipo nacional, siempre se supo que el tema económico era uno de los puntos más difíciles de la negociación.

El contrato de Almeyda con San José Earthquakes tenía una alta cláusula de rescisión (más de tres millones de dólares), por lo que solucionar ese tema era lejos lo más complejo para poder acelerar su llegada.

Sin embargo, de acuerdo a información del medio mexicano SúperDeportivo, el agente del entrenador se comunicó con la ANFP para confirmar que no se concretará la llegada del trasandino a la banca de la “Roja”. “El empresario Juan Lafuente les hizo saber que Almeyda no logró su salida de San José Earthquakes y no quiso romper el contrato de manera intempestiva. El “Pelado” estaba realmente interesado en asumir en el cargo, pero su cláusula de salida era elevada y, fiel a su estilo, optó por no irse en malos términos de una institución”.

De ahora en adelante, la ANFP deberá ir en búsqueda de un plan B, pues todos los candidatos han ido descartándose y quedando fuera de la carrera a poco más de un mes para la próxima fecha FIFA.