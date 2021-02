Ricardo Guzmán Pereira y su amor por la U: “Es muy difícil que jugara en otro grande de Chile”

En julio del 2014, Universidad de Chile confirmó el fichaje del uruguayo Ricardo Guzmán Pereira (29). El mediocampista, después de mucho batallar en cancha, se terminó ganando el cariño de gran parte de la hinchada universitaria, teniendo en cuenta los tres títulos que consiguió con los azules.

El volante, hoy en Montevideo Wanderers, conversó con En Cancha y entregó detalles de su paso por la U: “lo disfruté los tres años que estuve, disfruté al máximo. Cada año que pasó, cada semestre que pasó me fui sintiendo cada vez más cómodo, más querido por la hinchada y eso trataba de responderlo dentro de la cancha de la mejor manera”, dijo.

“Trato de seguirlo porque como te digo tengo amigos, gente que me llevé muy bien ahí dentro del club, funcionarios con los cuales hoy sigo hablando y la verdad que me fui con muy buenas relaciones. Así que nada, siempre deseándole lo mejor”, agregó el mediocampista uruguayo.

Sobre su salida de los azules, Pereira aseveró que “a veces el fútbol es así, tan dinámico, un día estás ahí bien, allá arriba, jugando, querido por la hinchada, querido por los dirigentes y viene un técnico que no te va a tener en cuenta (Sebastián Beccacece) y tienes que partir“, comentó.

Pereira también reveló que hubo chances para volver al CDA: “en los primeros dos años que yo me vine a Peñarol, que estaba a préstamo, pero por un tema de cupo de extranjero no pude volver. Extendí el préstamo y después terminé rescindiendo contrato para quedarme acá en Uruguay. Pero posibilidad de volver hubo muy poca”.

Al cierre, aseguró que difícilmente jugaría por Colo Colo o la UC: “por cómo me manejo yo, es muy difícil jugar en otro grande de Chile. Pero tampoco nunca lo descarté porque aparte, atrás de Guzmán hay una familia y tengo que pensar en ellos, pero es difícil por cómo me manejé yo en mi vida siempre y con los códigos que a mí me criaron, es muy difícil que jugara en otro grande ahí en Chile”, cerró.