Mario Salas fue presentado como nuevo entrenador del Wadi Degla FC, club de Egipto

Mario Salas no tuvo un buen 2020. Sus malos resultados aceleraron su salida en Colo-Colo y también en Alianza Lima, histórico equipo peruano que descendió a la segunda división.

Pese a que muchos especulaban que el técnico podría tomarse un tiempo para descansar y mantenerse alejado de las canchas, el “Comandante” asumirá un nuevo desafío futbolístico.

Salas fue presentado oficialmente en el Wadi Degla FC, club de la primera división de Egipto, pero que está teniendo una muy dura campaña en la presente temporada.

دعونا نرحب بالمدير الفني الجديد التشيلي ماريو سالاس 🤝

Welcome Our New Coach

Mario Salas pic.twitter.com/ttPYbZ2bPu

