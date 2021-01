Francisco Silva se someterá a nueva intervención quirúrgica y su esposa le dedica sentida publicación

Este jueves se confirmó que Francisco Silva nuevamente será intervenido quirúrgicamente, por lo que estará otro tiempo más fuera de las canchas.

Al futbolista de la UC le retirarán los pernos de la operación de la fractura de tibia y peroné que tuvo en 2019, debido a que le estaban provocando dolor y lesiones.

Debido a lo anterior, su esposa, le mandó un sentido mensaje en redes sociales:

“Ese septiembre de 2019 que cambió nuestra vida para siempre. Fue muy duro verte ahí tirado en la cancha, sin moverte. Y cuando me dijeron que te debían llevar a la clínica no lo pensé ni dos veces y me fui contigo a Santiago, a pesar que Panchito tenía 2 meses y estaba en Viña con mis papás. Fue muy difícil, pasamos dos noches en la clínica y fue terrible separarme por primera vez de Panchito, pero tú me necesitabas más, y yo como tu mujer te prometí estar contigo en las buenas y más aún en las peores. Nadie sabe por todo lo que pasaste, esas noches sin dormir del dolor, que a cada rato debía cambiarte las compresas frías…fue muy duro para ti, pero nadie lo vio”.

“Sé cuantas ganas tenías de volver a Católica, de dar lo mejor de ti, también se lo frustrante que ha sido en este casi año y medio no poder recuperarte del todo, vivir con dolores y tener días buenos y malos”.

“Espero mi vida que esta operación sea la vencida, y al menos puedas jugar un poco más como te lo mereces, y que cuando llegue el día de tu retiro, sea como siempre lo soñaste”.

“Eres un grande mi amor, estoy orgullosa que seas el padre de Panchito y que él quiera seguir todos tus pasos“.