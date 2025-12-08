;

VIDEO. Diecisiete años después: la Región del Biobío tendrá más de dos representantes en Primera División el 2026

El 2008 fue la última vez que la zona sur del país estuvo tan representada. De hecho, fueron cuatro equipos los que jugaron ese año en Primera.

Gonzalo Miranda

Este 2025, los éxitos en todas las categorías estuvieron en las regiones, salvo lo sucedido en la Supercopa. El campeón de Primera fue Coquimbo, el de la B la Universidad de Concepción, el de Segunda Deportes Puerto Montt, mientras que la Copa Chile se irá a Limache o Talcahuano.

De hecho, la Primera B estuvo dominada por el sur del país. La Universidad de Concepción se consagró como el mejor equipo de la temporada y consiguió el ascenso directo. Semanas más tarde, Deportes Concepción se quedó con la Liguilla de Ascenso y vuelve al fútbol de honor nacional después de casi dos décadas.

Con el ascenso del ‘Campanil’ y del ‘León de Collao’, la Región del Biobío ahora tendrá tres representantes, situación que no sucedía desde el 2008. De hecho, aquella temporada fueron cuatro.

Universidad de Concepción, Huachipato, Deportes Concepción y Ñublense fueron los representantes de la región. Cabe considerar que, hasta ese año, los ‘Diablos Rojos’ pertenecían al Biobío. Fue recién el 2017 cuando se creó la Región del Ñuble.

De esta manera, el sur del país estará representado en Primera División por el ‘Campanil’, ‘El León de Collao’ y Huachipato, equipo que además podría llegar como campeón de Copa Chile.

¿Las demás regiones? Valparaíso también tiene tres representantes (Deportes Limache, Everton y Unión La Calera), Coquimbo con dos (los ‘piratas’ y Deportes La Serena), Atacama (Cobresal), O’Higgins (el ‘Capo de Provincia’), y Ñuble (Ñublense) con una.

¿La Región Metropolitana? Ahora bajó de seis a sus cinco equipos: Audax Italiano, Colo Colo, Palestino, Universidad Católica y la Universidad de Chile.

