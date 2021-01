COLUMNA | 50 años del título de Leonel Sánchez en Colo-Colo: ¿Fue venganza o traición?

Por Aldo Schiappacasse

El 27 de enero de 1971, hace exactamente cincuenta años, 71.335 personas llenaron el Estadio Nacional para ver consagrarse campeón por décima vez a Colo Colo, que derrotó por dos goles a uno a Unión Española. Los rojos llegaban como grandes favoritos al pleito, pese a perder de manera impensada el último partido de la liguilla final frente a Everton. Un empate le bastaba para coronarse a aquel equipo que tenía como grandes figuras a Chamaco Valdés, al goleador paraguayo Eladio Zárate y como técnico al vasco Pedro Areso, quien huyó de la guerra civil justo cuando había fichado en el Barcelona.

La leyenda recuerda el encuentro por una anécdota inusual. En el minuto 110, el brasileño Elson Beyruth anotó el gol del triunfo, pero sólo se enteró el público en el estadio. Cuando Sergio Ramírez le cedió el balón, un espectador se levantó de su asiento y tapó la cámara que transmitía el partido: la siguiente imagen fue el abrazo de los jugadores albos y el lamento del arquero Juan Olivares, mientras el árbitro peruano Pedro Reyes -traído especialmente para la definición- señalaba el centro de la cancha. El mito sostiene que la cabeza pertenecía a Mario Palestro, diputado socialista, fanático albo.

Entre los futbolistas del Cacique celebraba Leonel Sánchez, figura y símbolo de la Universidad de Chile, el equipo que había dominado la década de los sesenta y que, a los 33 años, disfrutaba de una particular venganza, que por estos días cobra especial actualidad debido a las razones de su salida del Ballet Azul.

La versión de Leonel siempre fue la misma: lo echaron. El club mantenía una deuda con él que no quisieron asumir, le dieron el pase en parte de pago y no hubo opción de llegar a un acuerdo, por lo que no le quedó más opción que aceptar la oferta de reforzar a Colo Colo en una gira a Bolivia y, en el avión de retorno, firmar contrato por una temporada ante el pedido del técnico Enrique Cua Cuá Hormazábal (que luego sería reemplazado por otro ex jugador, Francisco Hormazábal).

La versión de los azules es distinta. Leonel estuvo en el plantel campeón de 1969, pero jugó apenas 468 minutos en la temporada y no anotó goles. Tampoco actuó demasiado Carlos Campos, quien también fue marginado del plantel porque el técnico Ulises Ramos quería rejuvenecer al plantel apelando a promesas que venían de las divisiones inferiores, muy generosa por aquel entonces. La sangría continuaría con la partida de varios históricos como Quintano, Pedro Araya, Hodge, Peralta y Juan Rodríguez al fútbol mexicano, y el retiro de otros próceres como Rubén Marcos y Carlos Contreras. Carlos Pilasi, quien dirigía al club, optó por dejar a Leonel y Campos en libertad de acción.

Fue un año redondo para Sánchez, que jugó 31 partidos (29 como titular) y marcó dos goles, siendo expulsado en una oportunidad. La final la jugó completa -incluyendo el alargue- y no sólo fue un socio ideal para el goleador brasileño Elson Beyruth (famoso por un comercial de Gillete, “se la recomendu, amigo”) sino para los emergentes Carlos Caszely y Juan Carlos Gangas.

La U tuvo una discreta campaña con los jóvenes de Ulises Ramos ese año. Y la década de los 70 sería baldía, con escaso protagonismo hasta la llegada de Fernando Riera en 1979. Una maldición que se prolongaría hasta 1994, cuando otro canterano, de nombre Marcelo Salas y con la camiseta número 11, haría recordar a Leonel, que lo conocía desde niño. Tras retirarse en Ferroviarios en 1973, el zurdo había convertido en técnico y volvió en tres oportunidades para “apagar incendios” en el club, el 85, el 87 y en 1990.

El cincuentenario de la décima alba reflota la polémica. ¿Fue venganza o traición? Hoy, cuando el adiós de los grandes ídolos está acompañado de reproches y disputas, cabe recordar el más doloroso de los cambios en la historia del fútbol chileno. El día en que Leonel alzó una copa con la camiseta de Colo Colo.