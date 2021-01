Se aleja de “La Roja”: Rafa Benítez rechazaría oferta para dirigir Chile

Luego de la salida de Reinaldo Rueda a Colombia, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional continúa trabajando para definir quién será el nuevo entrenador de la Selección Chilena. En esa línea, el español Rafa Benítez asomaba como el favorito para quedarse con el puesto, pero todo indica que finalmente no viajará a Chile.

Tras desvincularse del Dalian Pro del fútbol chino, se especuló con la llegada del el ex técnico del Real Madrid al banco de “La Roja”, pues hace no mucho era la prioridad de Pablo Milad y compañía, pero su cláusula de salida impedía cualquier negociación. Sin embargo, pese a que ahora está libre, el técnico no tiene interés en dirigir por un tiempo.

Así lo reveló Guillem Balagué, reconocido periodista español de BBC Radio y diario Sport que sigue de cerca la situación de su compatriota. En esa línea, aseguró que Benítez rechazará todo tipo de ofertas ahora, pese al interés de Chile y equipos como, por ejemplo, el Celtic de Escocia.

“Hubo un interés del Celtic pero para él no es una opción hoy. Él va a descansar por un rato, a pesar de las ofertas desde Alemania, incluso una selección nacional (Chile)“, comentó vía Twitter.

Rafa Benitez to Celtic? There was interest in him but not an option today

He's going to rest for a bit, despite offers (from Germany, also a national side…)

By the way, about Celtic: there is a false document doing the rounds (check the phone number 😂) https://t.co/X40LCU1riq

