Jorge Pellicer y la banca de la “Roja”: “Yo tengo más espalda que Hernán Crespo”

Reinaldo Rueda, extécnico de la “Roja” fue presentado como entrenador de la selección de Colombia de cara a las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Esto ha generado dudas sobre quién asumirá la banca de la selección chilena, considerando que en poco más de un mes, se jugará una nueva fecha FIFA, que será clave para las pretensiones de ir a Qatar 2022.

Entre los nombres que han salido para llegar a Chile, asoma el de Hernán Crespo, técnico que viene de ser campeón en Copa Sudamericana junto a Defensa y Justicia durante el pasado fin de semana.

Dicha opción no le pareció del todo bien a Jorge Pellicer, entrenador y actual comentarista, quien confesó en DirectTV que le llama mucho la atención que no se priorice la opción de un técnico chileno. “No puedo negar que me gusta la opción que dirija un DT chileno. Yo tengo más espalda que Hernán Crespo, imagínate José Luis Sierra que está muy vigente en Palestino”.

El exUniversidad Católica recalcó que su preferencia va por el “Coto” para la “Roja”. “Era el momento para un técnico chileno como Sierra”.