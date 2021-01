Hernán Crespo, candidato a “La Roja”: Si es algo serio, seguramente tienen que hablar entre presidentes

Defensa y Justicia, equipo dirigido por el exgoleador Hernán Crespo, se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 3-0 a Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El técnico argentino es uno de los candidatos para asumir la banca de la selección chilena. Tras la obtención del título, confesó que en caso que alguna negociación tome fuerza, deberán comunicarse entre el presidente de la ANFP y el del club argentino. “Si le estaba explotando el teléfono antes a mi representante, imagínatelo ahora. Tampoco le podemos comentar al presidente cada vez que suena. Nosotros escuchamos todo, pero si es algo serio, seguramente tienen que hablar entre presidentes. Ahí el presidente me comunicará qué intenciones tiene”.

Por otro lado, aseguró que pese a que existen diversas ofertas, siempre estuvo concentrado en pelear el título con el modesto club argentino. “Lo escuchas pero nunca me sacó de foco. Fue la experiencia de muchos años del fútbol, donde no te tienes que irte nunca del foco que tienes. Esto es fútbol, sabes que hoy estás y mañana no. Me parecía correcto darle la derecha a la dirigencia de Defensa y Justicia”.

Este es el primer título que consigue Hernán Crespo como entrenador, registrando además un paso por Banfield en el fútbol argentino.