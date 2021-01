Camilo Moya y el presente de la U: “No pensamos en jugar un partido por quedarnos o no en Primera”

Universidad de Chile vive un confuso momento en el campeonato nacional. Los azules están muy cerca de conseguir un cupo a un torneo internacional, pero también están al borde de la zona de descenso en la tabla ponderada.

Ante ello, Camilo Moya analizó el presente del cuadro estudiantil, asegurando que solo están enfocados en clasificar al equipo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El joven volante aseguró que no quieren volver a enredar puntos en la recta final del torneo, algo que les ha costado en las últimas fechas. “En el plantel no pensamos en jugar un partido por quedarnos o no en Primera, hay muchas cosas que van de la mano y nosotros tenemos en mente sumar de a tres, últimamente hemos sumado pero no hemos podido sumar de a tres”, explicó en conferencia de prensa.

En esa línea, piensa que al equipo “le falta un poco de tranquilidad para finalizar ocasiones, y el plantel sabe muy bien que quedan finales por jugar“. “Si ganamos, nos metemos en una copa y nos olvidamos de la ponderada”, añadió.

En cuanto al peligro de perder la categoría, descartó que en la U estén preocupados por eso. “Acá no se habla ni se piensa en un partido o bajar. Lo de la tabla ponderada y clasificar a una copa van de la mano, si ganamos, en la ponderada subimos. Lo único que quiere el plantel es sumar de a tres en los partidos que vienen, pensar en la Copa Libertadores para el próximo año, no se piensa en bajar”, insistió el mediocampista.

Al ser consultado por la posible salida de algunos de sus compañeros, confesó no tener conocimiento sobre el tema, además de respaldar a los más experimentados, quienes tienen en duda su continuidad.

“Por mi parte, no se ha hablado de ningún refuerzo. Creo que los que estamos, estamos muy enfocados en poder sumar y ayudar al club. Para mí, Matías (Rodríguez) y ‘Bose’ (Jean Beausejour) han sido muy importantes en mi vuelta a la U, son los que más me exigen”, afirmó.

Con Iquique en la mira 🎯

📸 Imágenes del entrenamiento de hoy en el Centro Deportivo Azul 💪⚽️#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/qe1Jp9mb5b — Universidad de Chile (@udechile) January 21, 2021

Para finalizar, adelantó lo que será el duelo ante Deportes Iquique, equipo que también está luchando por no descender. “Va a ser un partido difícil porque ambos queremos sumar de a tres. Nos vamos a encontrar con un equipo que va a querer aprovechar los espacios que nosotros dejemos, porque vamos a salir a ganar”, sentenció.

El trascendental encuentro entre la Universidad de Chile y los “Dragones Celestes” se llevará a cabo este domingo a las 19:15 horas en el Estadio Nacional, donde ambos elencos necesitados de puntos buscarán quedarse con una victoria que les permita tomar un respiro en la lucha por mantenerse en Primera División.