Beñat San José irrumpe como posible nuevo técnico de la Roja

El exentrenador de Universidad Católica, Beñat San José, irrumpió en las últimas horas como posible candidato a suceder a Reinaldo Rueda como técnico de la selección chilena.

Al respecto, desde La Tercera sostienen que “durante este período, otro técnico hispano, que no figuraba entre los favoritos iniciales, ha ganado muchos puntos. No es que esté liderando el listado, pero sí está en la pelea. Es un viejo conocido del fútbol chileno, donde fue campeón contra todos los pronósticos, pese a no ser el favorito”.

En esa línea, añaden que “el actual técnico del K.A.S. Eupen de la primera división de Bélgica cumple con el perfil que buscan en la federación. Es joven (41 años); conoce muy bien el fútbol chileno y la liga local, ya que dirigió a Deportes Antofagasta (2015 y 2016) y Universidad Católica (2018); y además es accesible económica y contractualmente”.

Finalmente, indican que desde la ANFP aseguraron que “es una muy buena carta, que cumple con los requisitos que se están buscando. Se trata de una gran persona y un gran profesional, a lo que se suma que conoce a la perfección el fútbol chileno”.

Cabe consignar que Beñat está luchando por clasificar al modesto K.A.S. Eupen a la próxima edición de la UEFA Europa League. Está a cuatro puntos del Standard Lieja, octavo en la tabla.