Sergio Vargas: “El futbolista actual no tiene porqué hacerse cargo de una historia de 20 años”

Sergio Vargas, director deportivo de Universidad de Chile conversó en la previa del superclásico ante Colo-Colo y que será transmisión en ADN Deportes.

En conversación con el equipo deportivo de ADN, “Superman” aseguró que llegan en un buen pie tras la actuación del equipo ante Palestino. “Quedó una muy buena sensación en lo previo de ese partido. Creíamos que sería muy superior por el buen rendimiento que traían. No concretamos situaciones claras, podríamos habernos quedado con los tres puntos. Se sacan conclusiones positivas. Hay que insistir en este camino que nos permita estar más cerca del triunfo”.

De paso, descartó tajántemente tener alguna injerencia en la toma de decisiones en cuanto a las formaciones que decide el entrenador Rafael Dudamel. “Es autónomo para tomar decisiones en el equipo que él cree que es mejor para el partido. No influimos en la decisión de los entrenadores, ellos tienen una autonomía absoluta. És el máximo responsable y creo que influir no es nuestra labor. Está pasando que jugando dos partidos cada tres días no permite recuperarte bien. Tiene que ver con la planificación o toma de decisiones”.

Sobre lo que significa jugar con Colo-Colo, el exarquero aseguró que el plantel no debe sentir una presión por los malos resultados de los azules en el Estadio Monumental. “Sin duda el futbolista actual no tiene porque hacerse cargo de una historia de 20 años. Indirectamente te va pegando, eso de que no podemos llevarnos los triunfos. La planificación del cuerpo técnico y nosotros es sacarles la responsabilidad de que la historia es una cosa y el partido siguiente es la oportunidad propicia para cambiar la historia”.

Incluso recordó cómo fue su experiencia personal al llegar a Universidad de Chile en los 90′. “Cuando llegué yo nos pidieron salir campeón y ganar por primera vez en el Monumental. Logramos ambas y en el Monumental lo hicimos varias veces. Es un partido especial, necesitamos lograr el máximo de rendimiento. Es necesario crear una sinergia, no es fácil, pero cuando logras imponer tus términos y juegas concentrado, es muy factible llevarte el triunfo. Confiamos que los 18 que les toque ir, van a revertir esa historia”.

Bernabé no quiso referirse a una evaluación sobre el presente de los azules tras la salida de Hernán Caputto. “Queda muy poco para el final y todo lo que viene es sumamente importante para el club y la institución, el poder lograr los objetivos. El momento de hacer una evaluación es en muy poco”.