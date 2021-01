Claudio Bravo y el momento de los “Albos”: Como colocolino nunca te imaginas verlo en esta situación

Este domingo, el Canal del Fútbol (CDF) cambió de nombre y pasó a llamarse oficialmente TNT Sports, motivo por el cual lanzaron una entrevista exclusiva con Claudio Bravo, donde se refirió al momento que atraviesa Colo-Colo y a su futuro en las canchas.

El arquero de La Roja manifestó que no se imagina al “Popular” en segunda división, y recordó su estadía en el Monumental durante la quiebra. “No me lo imaginó (en la B), nunca lo he visto en esta situación, y como colocolino nunca se te pasa por la cabeza ver al club en una condición en la que está expuesto hoy en día”, sostuvo.

“Si bien a mí me tocó participar en un momento malo del club, en cuanto a lo económico, donde las condiciones eran muy precarias, pero el espíritu era increíble. No teníamos agua caliente, no había dinero para pagar los sueldos, pero nuestra aspiración era entrenar de la mejor forma posible“, afirmó el portero.

Además, no le cerró las puertas a un posible retorno a Colo-Colo, indicando que “yo también he sido abierto en la opción de volver, siempre lo he dicho. Yo me considero muy profesional en lo que hago, nunca cierro las puertas de ningún lugar, y creo que la circunstancia y el tiempo dirá donde toca estar. Si me toca estar en Colo-Colo, estaré feliz de volver, de echar una mano, de hacer lo que me toca tanto como lo hizo en el Betis o en el Manchester City”.

Finalmente, el actual guardameta del Real Betis relató una anécdota con Pep Guardiola, quien le señaló la posibilidad de ser director técnico. “Veníamos de una gira a Estados Unidos y Pep Guardiola me llama a su oficina“, partió el relato.

“Me planteó la opción del día de mañana ser entrenador. Le pregunté, entre risas, si quería retirarme; pero me respondió que no, que había que proyectar cosas para futuro, que veía que tenía potencial para ser un buen entrenador. Así que me recomendó comenzar a tomar nota desde ya, en ese entonces (…) Fueron palabras importantes de uno de los mejores entrenadores del mundo“, sentenció Bravo.