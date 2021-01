Modesto cuadro inglés terminó cantando una canción de Adele en el camarín para celebrar el triunfo

Un modesto cuadro inglés se hizo viral tras cantar una conocida canción de Adele tras lograr un histórico triunfo en Inglaterra.

“Por primera vez, el Chorley FC clasificó a la tercera ronda de la FA Cup, en la cual le tocó jugar contra el Derby County, de la Championship, después de pasar décadas como un equipo regional, por lo tato sus jugadores tienen otros oficios, además del futbol”, sostienen desde Four Four Two.

Tras ello, añaden que “nadie sabe en qué momento y por qué el equipo adoptó la canción de Adele como himno, pero se cree que fue en 2011, año en el que Adele estrenó esta canción y coincidió con el ascenso del Chorley a la Northern Premier League”.

Finalmente, sostienen que “el caso causa aún más curiosidad al tratarse de una canción de un amor frustrado, la cual se ha convertido por alguna razón en una canción de victoria, y que de paso evidencia lo mal cantantes que son los futbolistas”.