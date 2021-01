Manchester City reportó tres nuevos casos de Covid-19 en la previa al clásico frente el Manchester United

Durante esta jornada, el Manchester City informó que el portero Scott Carson, el volante Cole Palmer, y un miembro del staff arrojaron positivo por coronavirus.

Mediante un comunicado, el club señaló que los afectados comenzarán su confinamiento según los protocolos de la Premier League y el Gobierno del Reino Unido, y les desearon una pronta recuperación.

Los dos jugadores afectados se suman a Kyle Walker, Gabriel Jesús, y otros tres futbolistas, siendo 7 los deportistas afectados por la enfermedad.

Este hecho fue informado en la previa al clásico frente al Manchester United, con el cual deberá medirse por las semifinales de la Carabao Cup a contar de las 16:45 horas de este miércoles.

El ganador de esta llave se medirá en la final ante el Tottenham de José Mourinho, quien clasificó a la instancia decisiva tras vencer por 2-0 al Brentford.

NEWS | We can confirm that Scott Carson, Cole Palmer and one member of staff have tested positive for COVID-19.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/HlU0alDdjW

— Manchester City (@ManCity) January 6, 2021