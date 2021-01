Pablo Milad y las cualidades que debe tener el nuevo DT de la Roja: Experiencia internacional, ambición y conocimiento del fútbol chileno

La teleserie por la salida de Reinaldo Rueda desde Juan Pinto Durán para volver a Colombia suma capítulos cerca de su final. Esta tarde, Pablo Milad, presidente de la ANFP, ratificó que la partida del “cafetero” está cerca.

En conversación con ADN Deportes, el mandamás del fútbol chileno aseguró sobre la partida de Rueda que “estamos en las negociaciones finales, faltan detalles económicos. En los próximos días vamos a tener las cosas claras y definitivas para el fútbol chileno y colombiano”.

Sobre su reemplazante, Milad aseveró que “no hemos hablado con ningún técnico. Estamos en un proceso de evaluación de varios DT. Necesitamos que tenga experiencia internacional, ambición y tomar una selección que necesita ganar si o si, tiene que ser una persona que tenga cierto conocimiento del futbol chileno“, reveló.

Uno de los nombres que se manejan en Quilín es el del argentino José Néstor Pékerman “es una buena opción, tiene experiencia, conoce los jugadores internacionales”, comentó Milad.

Al finalizar, aseguró que, de momento, no hay nombres de entrenadores chilenos “por situaciones que no vemos algún técnico que encaje en la situación compleja que tenemos, pero no lo descartamos, siempre hay alguna ventana”, cerró.