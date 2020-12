¿De Paul o Campos? La interrogante azul de cara a la recta final del torneo

Evitó una catástrofe peor de lo que fue la derrota en San Carlos de Apoquindo, luego contuvo penales a Humberto Suazo y a Walter González y sumado a buenas actuaciones, parecían demostrar que la performance de Fernando De Paul ya hacían olvidar la figura del ídolo, Johnny Herrera.

Sin embargo, en los últimos partidos una seguidilla de errores puntuales del “1” de los universitarios y si bien sigue realizando buenas intervenciones, esas jugadas que han terminado en goles en contra, abrieron el debate por si el ex golero de San Luis de Quillota, está preparado para momentos claves, más aún que se recuerda el clásico ante Colo Colo el año pasado, donde el “Tuto” fue factor en la derrota ante los albos.

Por el otro lado está Cristóbal Campos Véliz, joven golero que ya tuvo su estreno en la Copa Libertadores y si bien fue con derrota ante Inter en Porto Alegre, dejó una buena impresión por sus atajadas, pero también por su personalidad, algo que el propio Herrera catalogó como “ver a Campitos debutar, fue como verme a mi hace algunos años, por la personalidad”. Algo más que palabras de padrino a ahijado. No obstante, de ahí en más solo lo hemos podido ver en la banca o lejos de ella, como cuando Hernán Caputto optó por Nelson Espinoza, en una medida un tanto majadera, pero que con Dudamel ha vuelto a ser considerado en los 18 citados de cada partido.

Con este escenario, han aparecido voces de ex entretubos de la U, cada uno con su postura en relación a este tema. Uno de ellos, es Roberto Rojas. El recordando “Tomatín” que fue portero de los estudiantiles a fines de los ’90 siendo el suplente de Sergio Vargas no tuvo dudas y respaldó el desempeño de De Paul, aunque la institución (según él) debiese fortalecer aún más lo que son los porteros.

“Fernando es un buen arquero para el nivel chileno, se ha ganado su lugar, pero la U debiese potenciar aún más para obligar a De Paul a subir su nivel. Apareció muy bien un arquero en Brasil (Campos) y luego lo vimos muy poco, la oportunidad se la había ganado y no entiendo como no ha aparecido de nuevo”, remató “Tomatín”:

Walter Mella, otrora portero de la U a comienzos de la década del ’90, no escondió su visión del tema y no tuvo reparos en decir que ya es hora de un cambio.

“Campos debería tener su oportunidad en el arco. Muchos dicen que lo pueden quemar, pero hoy en día los chicos están más preparados que lo que éramos antes. Dudamel tuvo un comienzo prematuro y debe estudiarlo. A este chico se le puede dar la opción (Campos), no tengo dudas de eso”, comentó Mella.

A nivel institucional, se está viviendo un asunto bastante particular en el entrenamiento de arqueros en Universidad de Chile. Vicente Rosales miembro del Cuerpo Técnico de Rafael Dudamel aún no llega al país y su lugar fue asumido interinamente por Raúl Robles. Por razones de salud, Robles se ha debido ausentar y los goleros azules no han tenido un trabajo específico.

Es más, Campos fue la especie de “preparador” de De Paul en la previa del duelo ante Cobresal, ante la ausencia de un profesor. Así termina el 2020 la U en el caso de los arqueros, a la espera de qué va a ocurrir en la recta final del campeonato.