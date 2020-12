Reinaldo Rueda intentará dejar “La Roja” aún si no resulta su opción de asumir en Colombia

Reinaldo Rueda es uno de los técnicos mejor cotizados en el fútbol sudamericano tras sus buenas campañas con diversos clubes a nivel internacional.

Su paso por la “Roja” no ha sido del todo positivo, pues ha cosechado bastantes críticas a raíz de su estilo de juego, el cual no ha dejado conforme a los hinchas, que esperaban una idea más protagonista en los partidos.

De todas formas, el técnico está negociando con la federación de fútbol colombiana su llegada al equipo cafetalero para asumir en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y pese a que las negociaciones se han entrampado un poco durante los últimos días, Rueda ya habría tomado una decisión.

De acuerdo a información de El Mercurio, según el círculo cercano del jugador, Rueda no querría seguir en Chile, incluso si no se llega a concretar su llegada a Colombia. “Si no resulta lo de Colombia, él buscará una salida. Tiene claro que en el directorio de la ANFP no lo quieren y no estará a la fuerza. De seguro se sentará con el presidente (Pablo Milad) y llegará a un acuerdo para salir de la banca de Chile. Reinaldo Rueda tiene un prestigio internacional que cuidar”.

El gran problema para sellar el fichaje entre ambas partes tiene relación con lo económico. Desde Colombia no están dispuestos a pagar los 3,4 millones de dólares que pide como sueldo el técnico y tampoco la cláusula de salida que bordea el millón de dólares.