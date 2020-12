El millonario premio que prometió Aníbal Mosa al plantel de Colo Colo para salvarse del descenso

Una nueva semana espera a Colo Colo en el fondo de la tabla de posiciones. Los albos empataron sin goles ante la UC y no lograron salir del último lugar de la clasificación, pero le recortaron distancia a Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

El posible descenso de Colo Colo es una realidad en Macul y de ello está consciente Aníbal Mosa, por lo que decidió abrir la billetera y ofrecer un jugoso premio al plantel en caso de salvarse de la B: Más de $300 millones.

Según La Tercera, el empresario y mandamás de los albos habría informado al plantel que dicho monto se lo podrán repartir entre los jugadores en caso de salvarse del descenso, algo así como entre $10 y $15 millones por jugador, dependiendo como ellos lo repartan.

Las arcas financieras no están del todo bien en Macul, por lo que no existe claridad si dicho dinero ofrecido saldrá del bolsillo del propio empresario, o de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo. Según el citado medio, el directorio no ha sido informado respecto a ese dinero.