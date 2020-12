Diego Torres y su emoción al hablar de Maradona: “Se me siguen cayendo lágrimas, Diego fue único”

Diego Torres, histórico cantante argentino conversó con ADN.cl en la previa al estreno del show sinfónico que dio origen a su último estreno discográfico y al especial navideño que durante estas fiestas de fin de año tendrá al aire TNT en Latinoamérica y HBO, en sus señal Latino y HBO Max para Estados Unidos el día de hoy a contar de las 21:30 horas.

Pero en medio de ese diálogo, el interprete de “Color Esperanza” tuvo palabras para la partida de un ídolo mundial. Diego Maradona fue muy cercano al músico, por lo que no dudó en lamentar su partida hace menos de un mes. “Todos los que fuimos contemporáneos con Maradona y lo disfrutamos como espectadores, viendo a Diego jugando al fútbol, creo que se nos apagó una parte de nuestra vida. Personalmente, yo que tuve diferentes encuentros con él a lo largo de mi vida, en diferentes momentos, fue inevitable viajar en esos recuerdos. Realmente vi tantos testimonios, videos, especiales, documentales, que se me siguen cayendo lágrimas todavía. Diego fue único”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Torres (@diegotorresmusica)



El cantante no eludió los problemas de Maradona fuera de la cancha, pero aseguró que su único deseo es que pueda estar descansando en paz. “Fue una persona que no solamente era una maravilla jugando al fútbol, sino que era un líder, un carisma, hasta era lindo cuando le hacían un foul y se tiraba, parecía un bailarín que se arqueaba y caía, ¿no? Un gran líder, un gran deportista, que a lo mejor no tuvo una vida buena, tuvo muchas complicaciones, muchos desordenes afectivos que yo creo que influyeron en su edad avanzada y en el desenlace de su vida. Lo que deseo hoy es que tenga la paz que a lo mejor no pudo tener acá con tantas cosas intensas de un lado para otro que vivió”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Torres (@diegotorresmusica)

En el plano del fútbol en Sudamerica, Torres aseguró que se encuentra en un importante crecimiento, donde la dificultad va aumentando a medida que pasan los años. “Con referencia al fútbol latinoamericano, cada vez crece más. Todos los equipos son difíciles, tienen grandes jugadores, cada vez se exportan más jugadores de Latinoamérica a las grandes ligas. Las eliminatorias latinoamericanas son muy, muy duras, difíciles y parejas. Así que siempre siguiendo el fútbol y cerca del fútbol. Me gusta mucho el deporte”.