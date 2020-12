Diego Torres convierte su disco sinfónico en especial navideño: “Tiene un sentido muy grande en esta época tan difícil”

“Nunca imaginé que este setlist iba a tomar otra dimensión”, reflexiona Diego Torres desde Miami, en la previa al estreno del show sinfónico que dio origen a su último lanzamiento discográfico, y al especial navideño que durante estas fiestas de fin de año tendrá al aire TNT en Latinoamérica.

Con premiere este viernes 18 de diciembre a las 21.30 horas, el argentino, en una exclusiva conversación de la que fue parte ADN.cl, admitió que esta presentación multiplataforma fue una suma de esfuerzos. “Esto empezó como un concierto y cuando Julio Reyes (reconocido productor colombiano) me llama, le digo: esto no puede quedar solamente en un concierto, en una noche y nada más. Esto tiene que ser un disco, tiene que ser un especial. Filmarlo, grabarlo. Esto tiene que quedar para siempre porque es una oportunidad imperdible, y así nos pusimos a trabajar”, recordó.

Ese encuentro en vivo, ocurrido en diciembre de 2019 en medio de una aguda crisis social en las calles de Bogotá, tuvo una épica inicial que se iría transmitiendo por distintos escenarios de la región con orquestas locales. Pero el coronavirus, para variar, dictó un cambio en el plan que le dio otro significado a ese show. “Por eso elegimos “Tratar de estar mejor” como primera canción, porque creo que es un punto muy alto de comunión, de ensamble de la música pop con la sinfónica”, acotó.

El artista califica como “sueño cumplido” lo que pasó con su propuesta sinfónica, donde además de repasar lo más emblemático de su catálogo junto a la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, agregó clásicos navideños e himnos emblemáticos de la canción latinoamericana como “Volver” de Carlos Gardel y “Como la cigarra” de María Elena Walsh. “Fue un ensamble y un encuentro de la música clásica, sinfónica, con canciones pop y demostrar que la música todo lo hace posible. Que hay puentes de encuentro entre un género”, explicó.

“En ese momento no sabíamos, en 2019, lo que iba a pasar en 2020 con esta pandemia. Y en esta Navidad tan rara, poder llegar con este concierto a tantos hogares me da una felicidad muy grande”, expresó Torres, para quien este tiempo le ha dado una nueva perspectiva. “Yo agarro canciones mías que las canto y digo ‘pero esto, esto significa otra cosa’, porque todo lo que nos está pasando nos hace reinventarnos, nos da otros significados de las cosas, de la vida en general y de los afectos, las relaciones, una canción, un libro y de todo lo que te pueda estimular”, agregó.

De Gardel y Maradona

Diego Torres en su show sinfónico, entre el swing, el jazz, los villancicos, el pop y la infaltable “Color Esperanza”, guarda un momento especial para rendir tributo a una figura capital de Argentina: Carlos Gardel. Para él, un referente. “Tuvo una vida muy atractiva y yo lo tengo como un emblema, no solamente por un gran cantor, sino también porque fue un gran conquistador. Es la demostración de que con cantar bien y tener lindas canciones no solamente basta”, sostuvo.

“Creo que dejó un gran legado y por eso siempre sus canciones significan y su figura significa mucho para mí”, afirmó, contando que, cuando apareció la posibilidad del sinfónico, decidió no dejar fuera “un tangazo”, como él mismo calificó “Volver”, abriendo un portal hacia otros clásicos. “Todo esto toma un sentido muy grande en esta época tan difícil que estamos viviendo. Creo que este es un disco crucial en mi camino, como lo fue el Unplugged (2004). Ojalá que sea el volumen 1 y que pueda hacer otro también porque me quedé con ganas. Es una aventura que la volvería a hacer”, reconoció.

Y hablando de argentinos reconocidos, no podía quedar fuera Diego Maradona, recientemente fallecido. “Todos los que fuimos contemporáneos con Maradona y lo disfrutamos como espectadores, viendo a Diego jugando al fútbol, creo que se nos apagó una parte de nuestra vida. Personalmente, yo que tuve diferentes encuentros con él a lo largo de mi vida, en diferentes momentos, fue inevitable viajar en esos recuerdos. Realmente vi tantos testimonios, videos, especiales, documentales, que se me siguen cayendo lágrimas todavía”, declaró.

“Diego fue único. Fue una persona que no solamente era una maravilla jugando al fútbol, sino que era un líder, un carisma, hasta era lindo cuando le hacían un foul y se tiraba. Parecía un bailarín que se arqueaba y caía, ¿no? Un gran líder, un gran deportista, que a lo mejor no tuvo una vida buena, tuvo muchas complicaciones, muchos desórdenes afectivos que yo creo que influyeron en su edad avanzada y en el desenlace de su vida. Lo que deseo hoy es que tenga la paz que a lo mejor no pudo tener acá con tantas cosas intensas de un lado para otro que vivió”, agregó Torres, quien también es un gran fanático del fútbol.

De hecho, la conversación terminó hablando de la pelota y la salud del fútbol latinoamericano. “Cada vez crece más. Todos los equipos son difíciles, tienen grandes jugadores, cada vez se exportan más jugadores de Latinoamérica a las grandes ligas. Las eliminatorias latinoamericanas son muy, muy duras, difíciles y parejas. Así que sigo siempre el fútbol y estoy cerca del fútbol. Me gusta mucho el deporte”, cerró.

