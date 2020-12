Ministerio de Defensa aseguró que el proyecto del nuevo Juan Pinto Durán es “solo una idea”

Durante la jornada del miércoles se llevó a cabo la presentación de los terrenos que albergarán el nuevo complejo de Juan Pinto Durán, el cual estará ubicado en la comuna de San Bernardo.

Al lugar concurrió la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, y el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Pese a que todo parecía bien encaminado, desde el Ministerio de Defensa salieron a aterrizas las ilusiones de los hinchas y de la misma ANFP, al asegurar que hasta el momento, no se ha presentado ninguna propuesta para realizar esa modificación en la propiedad.

En un comunicado público, expresaron que no han sido notificados. “Tal como lo señaló el ministro de Bienes Nacionales, aquello es solo una idea que está evaluando ese ministerio. No hay ningún proyecto presentado, conversado, coordinado o analizado ni por el Ministerio de Defensa ni por el Ejército de Chile, el cual no ha sido notificado de esta propuesta”.

De hecho recalcaron que dicho espacio es de suma prioridad para el Ejercito. “Este debe ser conversado y coordinado primero con el Ejército y con el Ministerio de Defensa, y en segundo lugar analizar sus consecuencias no solo respecto de la construcción de una nueva sede de la ANFP, en reemplazo del complejo deportivo Juan Pinto Durán, sino también dónde eventualmente podrían capacitarse los miembros del Ejército que hoy día lo ocupan”.

Desde la ANFP ni el Ministerio de Bienes Nacionales no han replicado a la postura del Ministerio de Defensa.