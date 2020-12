Azul Azul por decisión de Walter Montillo: No nos parece apropiado negociar bajo presiones

Las declaraciones cruzadas están desatadas y siguen en el Centro Deportivo Azul. Lo que comenzó hace algunos días terminó este lunes con las inesperadas palabras de Walter Montillo, quien en conversación con ADN Deportes adelantó que no seguirá en la Universidad de Chile para la próxima temporada.

“Me choca que no puedo estar esperando. Tengo una decisión tomada, es no renovar. Con el mayor de los respeto de la gente y de Hernán Caputto“, esgrimió Montillo en declaraciones a “Los Tenores”.

Las palabras de la “ardilla” desataron la rápida respuesta del gerente deportivo universitario, Rodrigo Goldberg: “Lamentamos su decisión de salir, tratando de imponer, mal asesorado, tiempos que no corresponden“, comentó el exdelantero azul.

Y para cerrar el cuadro, esta noche Azul Azul salió a responderle al argentino, aseverando que nunca le han hecho entender al jugador o su representante que no están en la planificación de la próxima temporada. “Es pertinente aclarar a la opinión pública que nadie en el Club ha dicho o manifestado que Walter Montillo no estaba en los planes. Muy por el contrario, dentro de las conversaciones con su representante siempre se dejó en claro que esperábamos seguir contando con él”.

De todas formas, expresaron un profundo malestar por el hecho de que todo esto haya estallado públicamente, sintiendo una presión extra a la hora de negociar. “No nos parece apropiado, ni razonable, a más de 14 fechas del término del Campeonato, tener que negociar bajo presiones, más aún en una semana de clásico. Queremos que nuestros jugadores estén tranquilos para poder hacer un buen partido. Cada fin de temporada son varios los futbolistas que finalizan contrato, y por ellos se analizan indistintas variables, que definan lo mejor para la institución”.

Cabe mencionar que durante el día, un grupo de hinchas azules emplazó a la concesionara azul para lograr convencer a Montillo de seguir. Para ello, esgrimieron una carta en la que pidieron la colaboración de firmas de los fanáticos laicos para conseguir mayor repercusión.